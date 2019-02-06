الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة

0 نشر
0 0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير 2019 عدداً من المواجهات النارية لعل أبرزها مباراة وبرشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

 

وفيما يلي نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها:

 

كأس الملك:

- × ريال مدريد:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي

 

الدوري السعودي:

- النصر × القادسية:

اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة 1 HD

 

كأس ألمانيا:

- هيرتا برلين × بايرن ميونيخ:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ARD Das Erste HD

 

:

- إيفرتون × مانشستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2

 

كأس الاتحاد الإنجليزي:

- وست بروميتش ألبيون × برايتون:

اليوم في تمام الساعة الـ10:05 بتوقيت مدينة القاهرة

 

كأس فرنسا:

- فيلفرانش × باريس سان جيرمان:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 6

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى