شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند بطل الدوري يودع كأس المانيا والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى دورتموند الألماني بقياده لوسيان فارفي نظيره فيردر بريمن في اطار بطوله كأس المانيا في دور ١٦ .

بدأ الشوط الاول بهجوم قوى من لوسيان و استطاع ميلوت ريشكا احراز هدف التقدم للوسيان في الدقيقه الخامسه من اسيست ماكس كروز.

و قبل نهاية الشوط بدقائق استطاع رويس احراز هدف التعادل لدورتموند في الوقت بدل ضائع لينتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق .

و استمر اللقاء بنفس الاداء و لن يكن اي جديد في الشوط الثاني لينتهى اللقاء بنفس النتيجه و تتجه المباراة لشوطين اضافيين .

و بدأ الشوط الثالث بهجوم قوى من دورتموند و بالفعل استطاع كريستيان احراز هدف التقدم في الدقيقه ١٠٥.

و حاول فريق لوسيان العوده للقاء و بالفعل استطاع بيزارو احراز هدف التعادل في الدقيقه ١٠٨ .

استطاع أشرف حكيمى احراز هدف التقدم في الدقيقه ١١٣ لدورتموند و قبل نهاية المباراة بدقيقه استطاع مارتن هارنيك احراز هدف التعادل لتتجه المباراة لركلات الترجيح ..

و احرز الفريقين اول ركلتين لكن اضاع دورتموند ركلتين الثالثه و الرابعه عن طريق

فيليب و الكاسير ليفوز فريق لوسيان باربع اهداف لهدفين.