شكرا لقرائتكم خبر عن انبي يطالب باعاده مباراه الاهلي والان مع التفاصيل
فاز اليوم نادى الاهلي المصري بقياده لاسيرتى علي نظيره انبي بهدفين لهدف نظيف .
و تم الغاء هدف صحيح براي من عبد الناصر محمد لانبي عن طريق رامى صبرى بداعي التسلل في الدقيقه الاخيره من زمن المباراة .
و طالب نادى انبي باعاده مباراه بسبب الهدف الملغي و طرد احمد رفعت كما طالب بعدم تحكيم محمد صباحي مجددا لأى مباراه يلعبها الفريق .
و
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