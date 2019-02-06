شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة ايسكو السوقية بسبب سولاري والان مع التفاصيل
الخليج 365_
يعيش الدولي الإسباني"إيسكو"، أسوء فتراته الفنية علي الإطلاق مع ريال مدريد منذ قدوم لاعب ريال مدريد السابق سنتياجو سولاري، كمدرب مؤقت خلفا للمدرب المقال لوبيتيجي.
وتقلصت مشاركات إيسكو مع الفريق بشكل ملحوظ مع سولاري عما كانت عليه مع لوبيتيجي، حيث وصلت نسبة مشاركاته مع لوبيتيجي إلى 69.% من إجمالي مباريات الفريق، عكس ما حدث منذ مجئ سولاري حيث شارك فقط في 25.8% من مباريات الفريق.
وهذا أدي بدوره إلى انخفاض القيمة السوقية لإيسكو90 مليون يورو إلى 75 مليون يورو في ثلاثة أشهر فقط حسب موقع ترانسفير ماركت.
وليس إيسكو وحده من انخفضت قيمته مع سولاري، فسيرجيو راموس انخفضت قيمته من 40 مليون يورو إلى 30 مليون يورو، واسينسيو من 90 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.
وينتظر إيسكو لنهاية الموسم علي أمل أن يتحسن وضعه مع الفريق، قبل أن يتخذ قراره بالرحيل الصيف القادم.
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