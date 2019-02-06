شكرا لقرائتكم خبر عن بيل: لم أتحدث مع زيدان منذ رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد أن علاقته مع مدربه السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان كانت أحترافية مثل أي علاقة بين مدرب ولاعبه.

وقال بيل في حواره مع مجلة "فور فور تو"، "زيدان لم يقول اَي شيء عن رحيله، لم اتحدث معه منذ نهائي دوري الأبطال، علاقتنا كانت جيّدة، لكن لن أقول اننا كنّا أصدقاء مقربين، كانت علاقة احترافية طبيعية".

وأضاف، " شعرت بأحباط لأنني لم ابدأ نهائي دوري الأبطال، كنت ألعب بشكل جيّد منذ عودتي من الأصابة الأخيرة، سجلت خمسة أهداف في آخر اربع مباريات في الدوري و شعرت أنني كنت أستحق أن أكون أساسي".

وتابع نجم الفريق الملكي، " كنت يائس لدخول الملعب، عندما دخلت كنت مازلت غاضب قليلاً".

كما تحدث بيل عن مقصيته الرائعة في شباك ليفربول قائلاً، " لقد شاهدت الهدف بضعة مرّات، لم أشعر أن كان يجب علي أثبات شيء، أردت تسجيل الهدف لنفسي و للفريق".

وأتم بيل حديثه، " عندما تلعب نهائي، تريد العودة إلى المنزل بالكأس مهما حدث".