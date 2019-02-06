شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يدافع عن مدرب ايفرتون والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365_

طالب المدير الفني الإسباني لفريق مانشسترسيتي الإنجليزي "بيب جوارديولا"، بالصبر وإعطاء الفرصة كاملة للمدرب البرتغالي الشاب "ماركوسيلفا".

حيث نال "سيلفا" انتقادات لاذعة الفترة الماضية بسبب سوء النتائج.

وقال "بيب" خلال المؤتمر الصحفي "الناس لا يعلمون كم هو من الصعب تكوين فريق، يعتقد الناس أن شراء ثلاثة أو أربعة لاعيبين، مع مدير فني جيد تصبح الأمور علي مايرام".

وأضاف" في كثير من الأحيان يتطلب الأمر بعض الوقت، إن كانوا يؤمنون ب ماركو في إيفرتون فعليهم دعمه السماح له بالعمل بحرية".

وأختتم " إن أرادو تغير المدرب، لاشئ يضمن أن يكون المدرب الجديد أفضل،من الصعب خلق وبناء فريق من جديد، سيحتاج هذا لكثير من الوقت".

ويستضيف ايفرتون نظيره مانشستر سيتي في ملعب جوديسون بارك معقل ايفرتون، وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت القاهرة، ال10:45 بتوقيت مكة، وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت 2، ويقوم بالتعليق عليها المصري علي محمد علي.