إنبى يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الصباحي

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تحرير:أحمد محمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
أعلن نادى إنبى تقديمه شكوى رسمية لاتحاد الكرة غداً ضد الحكم محمد الصباحى حكم مباراة فريقه أمام الأهلى، والتى شهدت جدلا تحكيميا حول الغاء هدف الفريق البترولي الثاني، بعد ان قام الحكم المساعد باحتسابه تسلل، بخلاف إشهاره البطاقة الحمراء للاعب أحمد رفعت الذي شارك بدلاً من شيزا يحيى لاعب إنبي. وأثير أيضًا جدل تحكيمي حول الهدف الأول الذي أحرزه أيمن أشرف للأهلي، وقال عبدالناصر محمد مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي: "لن نشارك في مباراه يكون الصباحي حكما لها، وعلى اتحاد الكرة مراعاة مصالح الأندية".
وكان مدير الكرة لإنبي قد كشف النقاب حول أن إدارة النادي، بصدد دراسة الحالات التحكيمية مرة أخرى، التي أثارت جدلاً واسعاً وبناء عليه سيتم التقدم بشكوى للجبلاية، موضحاً أن نادي إنبي عانى الأمرين من بداية الموسم مع القرارات التحكيمية الخاطئة، ومع ذلك لم يشكُ لكن الأمر زاد على حده. وحقق فريق الأهلي بقيادة
وكان مدير الكرة لإنبي قد كشف النقاب حول أن إدارة النادي، بصدد دراسة الحالات التحكيمية مرة أخرى، التي أثارت جدلاً واسعاً وبناء عليه سيتم التقدم بشكوى للجبلاية، موضحاً أن نادي إنبي عانى الأمرين من بداية الموسم مع القرارات التحكيمية الخاطئة، ومع ذلك لم يشكُ لكن الأمر زاد على حده.
وحقق فريق الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفريق البترولي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.
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