الامارات | ليفربول يواصل نزف النقاط.. وسيتي المستفيد

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواصل نزف النقاط.. وسيتي المستفيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع غير جيد لكلوب وفريقه قبل أسبوعين من لقاء البايرن. أ.ب

أسدى وست هام خدمة كبيرة لمانشستر سيتي حامل اللقب، بإجبار ضيفه ليفربول المتصدر، على الاكتفاء بالتعادل 1-1 في ختام المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي، أول من أمس.

وكان ليفربول فشل في استغلال سقوط سيتي في المرحلة الماضية حين سقط أمام نيوكاسل 1-2، ليتعادل بدوره مع ليستر سيتي (1-1)، ثم مع وست هام ليصبح الفارق بينهما ثلاث نقاط، بعد فوز حامل اللقب على أرسنال 3-1 الأحد.

وفشل «الحمر» في تكرار سيناريو المواجهات الماضية مع وست هام، بعدما عجزت ترسانته الهجومية عن فك شيفرة دفاع فريق المدرب بيليغريني، كما أن الوضع غير جيد لرجال المدرب الألماني كلوب قبل اللقاء المرتقب مع بايرن ميونيخ، 20 الجاري، في ذهاب ثمن نهائي «أبطال أوروبا».