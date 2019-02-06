الامارات | الظاهري يحلّق بلقب سباق «WSK» الدولي في الكارتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري يحلّق بلقب سباق «WSK» الدولي في الكارتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بطل الكارتينغ الإماراتي، راشد الظاهري، لقب السباق النهائي لفئة الميني على حلبة أدريا لسباقات الكارتينغ بإيطاليا، بعد حصوله على المركز الأول، من بين 86 سائقاً من 30 دولة.

وأصبح راشد الظاهري أول إماراتي يفوز بسباق WSK الدولي، أحد أهم وأعرق سباقات الكارتينغ في العالم.

وعلق البطل الإماراتي، قائلاً: «أنا سعيد للغاية بهذا السباق الرائع، ونجاحي في هذه البطولة هو عنوان هذا الموسم، كانت بداية ممتازة ستستمر دوماً بالنجاحات مع فريق بارولين لسباقات الكارتينغ الرائع، الذي حظيت بمساندته لي، أود أيضاً أن أشكر أبي على تقديمه دعماً رائعاً، بتشجيعي على ممارسة رياضة سباقات السيارات، وأود أن أهدي هذا الانتصار له».

وقال المدرب فاوستو إيبوليتي، بطل سباقات الفورمولا2 السابق: «لقد ظهرت مهارة راشد الاحترافية على مدى الثلاثة أيام المنصرمة، إنها حقاً علامة واضحة تدل على موهبته الشابة، رغم التحديات التي واجهها خلال السباقات والتصفيات التمهيدية، وأيضاً خلال السباق النهائي، حيث كانت تجربة مليئة بالتحديات، وقد أظهر البطل الإماراتي قدراته الرائعة في التعامل والتصرف مع كل ما سبق، ولم يقتصر الأمر على تجاوز العديد من المتسابقين الآخرين، الحاصلين على أعلى مستويات تصنيف الكارتينغ في جميع أنحاء العالم».