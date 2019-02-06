الامارات | بن الحبيب: عدم تعاون الأندية وراء تعثر المنتخب في «سلة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بن الحبيب: عدم تعاون الأندية وراء تعثر المنتخب في «سلة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المنتخب الوطني خسر أمام الوحدة السوري «85-76». تصوير: باتريك كاستيلو

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن السبب الرئيس الذي أدى إلى تفريط الأبيض بفرصة تقدمه، في العديد من مراحل لقائه، أول من أمس، أمام منافسه الوحدة السوري، الذي انتهى لمصلحة الوحدة «85-76»، وأودى إلى تلقي الأبيض ثانية هزائمه في النسخة الـ30 من بطولة دبي الدولية، المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وتمتد حتى التاسع من الشهر الجاري، وأكد أن فارق القوة، الذي صب في مصلحة المنافس، جراء وجود لاعبين محترفين أجانب في صفوفه، في ظل رفض أندية الدولة مطالبة المنتخب قبيل انطلاق البطولة بتدعيم صفوفه بمحترفٍ أجنبي ثانٍ، بجانب المحترف الحالي لـ«شباب الأهلي»، مامدو محمد، الذي يظهر بقميص الأبيض في البطولة للعام الثاني على التوالي.

وقال بن الحبيب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد اللعبة والإدارة الفنية للمنتخب، خاطبا الأندية قبيل انطلاق البطولة، بهدف تدعيم صفوف الأبيض بمحترف أجنبي ثانٍ، بجانب محترف شباب الأهلي مامدو محمد، الذي يعود إلى قائمة الأبيض للعام الثاني على التوالي، ويعد من المرشحين للاستفادة من خدماته بصورة دائمة لكونه من مواليد الدولة، إلا أن تمنّع أندية، ومطالبة البعض الآخر بتحمل اتحاد السلة الراتب الشهري لمحترفيها، فضلاً عن المغالاة في قيمة الراتب، كانت وراء عدم قدرة الأبيض على الاستفادة من نقاط قوته، خصوصاً في لقاء الوحدة السوري، في مباراة نجح خلالها المنتخب في التقدم بالعديد من مراحلها، قبل أن يتفوق السوريون في الدقائق الأخيرة».

موضحاً: «تعرض المنتخب للسيناريو ذاته في مباراتيه الأولى والثانية، خصوصاً أنه رغم التفوق الفني وقوة محترفي فريق مايتي الفلبيني، المدعم بلاعبين سبقت لهم المشاركة في دوري السلة الأميركي الشهير (إن بي إيه)، فإن الأبيض استطاع - في الفترة الأخيرة من المباراة - نيل الأفضلية المطلقة بنتيجتها وأبطل خطورة لاعبي الفريق الفلبيني، قبل أن يقع المنتخب تحت الظروف ذاتها في لقاء الوحدة السوري، الذي استفاد من قوة محترفيه الأجانب، ونجح في خطف المباراة في فترتها الأخيرة».

وأضاف: «عدم وقوف الأندية مع المنتخب، كان وراء فوارق نقاط القوة التي صبت بمصلحة المنافسين، لكن في الوقت نفسه حققنا مكاسب كبيرة، تجلت في الكشف عن الروح المعنوية المرتفعة والحضور الذهني والفني والبدني للاعبين».

وتعرض المنتخب الوطني، أول من أمس، لثانية هزائمه في بطولة دبي، عقب خسارته أمام الوحدة السوري «95-76»، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، والتي سجلت أيضاً تحقيق كل من فريقي الرياضي، وبيروت، اللبنانيين، العلامة الكاملة بتسجيلهما للانتصار الثالث على التوالي، عقب فوز الرياضي على النفط العراقي «83-75»، وبيروت على المنتخب الأردني «96-89».

الفردان ينضم إلى عضوية الاتحاد الآسيوي

شهدت أروقة النسخة الـ30 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، أول من أمس، انعقاد الجمعية العمومية لمنطقة الخليج، وهي إحدى مناطق الاتحاد الآسيوي للعبة، وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، عبداللطيف الفردان، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، عقب حصوله على إجماع الأصوات.

وتناول الاجتماع استعراض الأمور المالية الخاصة بالمنطقة، منذ 2014 حتى 2019، وعرض الأنشطة القادمة من 2019 حتى 2023، لجميع البطولات من فئة الرجال وحتى الأشبال، كما تم اعتماد اللجنة التنظيمية وفي نهاية الاجتماع تم عمل انتخاب للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن منطقة الخليج، وتم بالإجماع اختيار الفردان عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

من جانبه، عبر رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي، عبداللطيف الفردان، عن سعادته بالانضمام إلى الاتحاد القاري، وقال في تصريحات صحافية: «سبق لاتحاد الإمارات شغل مناصب عدة في الاتحاد القاري، ما يؤكد النجاحات الإدارية للسلة الإماراتية على المستوى القاري».