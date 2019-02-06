الامارات | مربط دبي يظفر بجوائز بطولات الخليج للخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يظفر بجوائز بطولات الخليج للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لفت إنتاج مربط دبي للخيول العربية انتباه مجتمع بطولات الخليج العربي بقوة، في كلٍّ من بطولة المهرجان السعودي للخيل العربية، ومهرجان الكويت الدولي للجواد العربي في نسخته الثامنة، إذ توج المربط بالمراكز الأولى بين أجود الخيول، التي دفعت بها أبرز المرابط الدولية.

ففي بطولة المهرجان السعودي للخيول العربية، مكن المهر دي جلاء، وهو من الفحل إف إيه إل رشيم، والفرس دي داليا، من نيل ذهبية الأمهار، وتتويج مربط الهدد لمالكه علي هادي اليامي.

وفي بطولة مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي، مكنت المهرة دي شوف، وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي سحابة، من تتويج مربط الشريعان والرسمان، لمالكه عبدالعزيز الشريعان بذهبية بطولة المهرات. ومكن المهر دي عسلي مربط البارق أرابينز من الظفر بفضية المهور.