الامارات | الأسترالية آشلي بارتي تشارك في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسترالية آشلي بارتي تشارك في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مصنفة أستراليا الأولى، آشلي بارتي، في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق منافساتها في 17 فبراير الجاري، على استاد السوق الحرة.

وتسعى بارتي (22 سنة) إلى مواصلة عروضها القوية، التي قدمتها في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي أوصلتها إلى ربع النهائي، قبل أن توقف تقدمها التشيكية بيترا كفيتوفا. ولم تمنعها قامتها (1.66م) من تألقها في مواجهات الفردي والزوجي، حيث تغلبت على ماريا شارابوفا في طريقها إلى ربع نهائي أستراليا، ووصلت إلى التصنيف 14 عالمياً، وأنزلت الهزيمة بالرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى سابقاً، لتتأهل للنهائي الثاني لها على التوالي في بطولة سيدني، قبل أن توقف كفيتوفا تقدمها مجدداً.

كذلك حققت بارتي نجاحات مهمة في منافسات الزوجي، وقفزت إلى التصنيف الخامس عالمياً، وخاضت نهائي جميع البطولات الأربع الكبرى، وتوجت بنهائي الولايات المتحدة المفتوحة 2018.