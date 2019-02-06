الامارات | «كونغرس أصحاب الهمم»: انتقال المقر إلى دبي يعكس الاهتمام والدعم الكبيرين

شكرا لقرائتكم خبر عن «كونغرس أصحاب الهمم»: انتقال المقر إلى دبي يعكس الاهتمام والدعم الكبيرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد ممثلو 45 دولة، مشاركون في الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية (كونغرس أصحاب الهمم)، التي بدأت أعمالها، صباح أمس، بفندق إنتركونتيننتال فستفال سيتي بدبي، بدعم واهتمام الإمارات لأصحاب الهمم في جميع المجالات، ما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم الرياضية، ليقطفوا ثمار هذا الاهتمام بتطور كبير في جميع الألعاب.

ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه للأحداث المختلفة الخاصة باللجنة البارالمبية الآسيوية، ما كان له الأثر الكبير في نجاح مؤتمر البارالمبية، وأعمال الجمعية العمومية.

وأجمعوا على أن انتقال المقر إلى دبي يعزز مكانة الإمارات في خريطة أصحاب الهمم، مثمنين الجهد الكبير، الذي تبذله الإمارات من أجل توفير أدوات التطور لأصحاب الهمم، لتحقيق طموحاتهم خلال مشاركاتهم المختلفة.

وأشاروا إلى أن وجود المقر بدبي يعكس مدى الاهتمام والدعم الكبيرين، اللذين تحظى بهما رياضة أصحاب الهمم من قبل القيادة الرشيدة في الدولة.

وكان رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب البارالمبية الآسيوية (جاكرتا 2018)، أوكتوهاري، قد كرم خلال اجتماع الجمعية العمومية، أمس، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، تثميناً للنجاح الذي حققته «الآسياد».

وتجرى اليوم انتخابات اللجنة البارالمبية الآسيوية، حيث احتفظت الإمارات برئاسة اللجنة والمقر حتى 2023 لدورتين متتاليتين، حيث لم يتقدم إلى الرئاسة في دورة 2019 - 2023 سوى ماجد العصيمي، وستستكمل الإجراءات من خلال تصويت الجمعية العمومية بنسبة 50% على التنصيب اليوم.