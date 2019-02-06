شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «رونالدو» الأسوأ فى تنفيذ الركلات الحرة بـ«إيطاليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «فوكس سبورتس» المتخصص فى إحصاءات كرة القدم أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أصبح أسوأ منفذ للركلات الحرة فى الدورى المحلى «سيريا أ» هذا الموسم.

واحتكر «رونالدو» مهمة تنفيذ الركلات الحرة لليوفى منذ قدومه من ريال مدريد بشكل شبه كامل، رغم وجود اثنين من أفضل المنفذين لها فى أوروبا، وهما البوسنى ميراليم بانيتش والأرجنتينى باولو ديبالا.

وقال الموقع إن «رونالدو» أسوأ منفذ للركلات الحرة فى الدورى الإيطالى هذا الموسم، حيث لم ينجح فى تسجيل أى من ركلاته الحرة الـ13 التى أُتيحت له.

وبلغت نسبة تسجيل الأهداف من ركلات حرة للنجم البرتغالى خلال فترته فى إسبانيا 6 فى المائة فقط، وفى 2018 سجل من ركلة حرة وحيدة كانت فى مونديال روسيا فى مرمى إسبانيا.

ولا يملك أى لاعب فى الدورى سجلاً أسوأ من «رونالدو» فى تنفيذ الركلات الحرة، بينما يتصدر البولندى أركاديوس ميليك، لاعب نابولى، القائمة، بتسجيله هدفين من 3 ركلات حرة خلال الموسم، وهى النسبة الأعلى.

ومن غير المعروف ما إذا كان المدير الفنى ليوفنتوس، ماسيمليانو أليجرى، سيُبْقِى على سياسته فى إسناد الركلات الحرة المباشرة إلى «رونالدو» فى المباريات الحاسمة من دورى أبطال أوروبا، أم سيمنح الفرصة لـ«بانيتش» و«ديبالا».

فى شأن آخر، يرغب ثنائى فريق ريال مدريد، «مارسيلو» وجيمس رودريجيز، فى الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واللعب بجوار النجم «رونالدو.»

ووفقاً لما نقلته مجلة «دون بالون» الإسبانية، فإن البرازيلى «مارسيلو» أبدى رغبته فى الرحيل عن ريال مدريد والانضمام إلى يوفنتوس واللعب مع «رونالدو» فى الدورى الإيطالى، ولاسيما أن هناك علاقة صداقة قوية بين الثنائى.

كما أعرب الكولومبى «رودريجيز» عن أمله فى الانتقال إلى يوفنتوس وعدم الاستمرار مع بايرن ميونخ الألمانى بعد انتهاء مدة إعارته نهاية الموسم الجارى.

ويرى «رودريجيز» أن عودته إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ نهاية الموسم ستضعه على مقاعد البدلاء فى الملكى من جديد بسبب وجود أكثر من لاعب فى مركزه خلال الوقت الحالى.

وأوضحت المجلة أن حال موافقة يوفنتوس الإيطالى على ضم الثنائى «مارسيلو» و«رودريجيز» ستكلف هذه الصفقة خزينة السيدة العجوز مبلغ 90 مليون يورو.

فى سياق آخر، شهدت شعبية يوفنتوس الإيطالى فى الصين صعوداً صاروخياً على حساب ريال مدريد، عملاق إسبانيا وأوروبا، وذلك على خلفية تعاقده مع نجم الأخير «رونالدو» الصيف الماضى مقابل قرابة 112 مليون يورو.

وارتفعت شعبية يوفنتوس بنسبة 68.5 فى المائة على موقع التواصل الاجتماعى «ويبو» الصينى، الموازى لـ«تويتر»، فى الفترة بين يوليو وديسمبر الماضيين، وذلك حسبما كشف بطل الدورى الإيطالى فى المواسم السبعة الماضية.

ومن المؤكد أن المستوى الذى يقدمه «رونالدو» منذ قدومه من ريال، المتوج معه بلقب دورى أبطال أوروبا أربع مرات فى المواسم الخمسة الماضية، أسهم أيضا فى تعزيز شعبية يوفنتوس فى الصين، إذ أصبح أول لاعب من فريق «السيدة العجوز» يسجل 17 هدفاً أو أكثر فى 22 مرحلة من الدورى منذ الفرنسى ديفيد تريزيجيه موسم 2005- 2006، «أنهاه بـ23 هدفاً»، بعد أن سجل السبت الماضى فى مرمى بارما «3- 3» ثنائية.

وتُظهر الأرقام حجم تأثير «رونالدو» على شعبية يوفنتوس فى الصين من خلال الأسبوع الأول الذى تلى انتقاله إلى عملاق تورينو فى يوليو الماضى، إذ أضاف «بيانكونيرى» 308000 متابع له عبر «ويبو» ووسائل التواصل الاجتماعى وتطبيقى الرسائل «ويتشات»، والفيديو «دووين»، المعروف فى أمكنة أخرى باسم «تيكتوك»، حسبما أفاد يوفنتوس.