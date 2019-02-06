شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان يحفز لاعبى «الدراويش» بـ«وليمة سمك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى من تدريباته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا الخميس على ملعب استاد المقاولون ضمن الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز. وشهدت التدريبات الأخيرة التركيز على النواحى البدنية، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس، حيث يرغب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى، فى الوصول باللاعبين إلى اعلى فورمة تساعدهم على الظهور بمستوى جيد خلال المباريات المقبلة.

وشهدت التدريبات الأخيرة ظهور الثنائى الشاب مصطفى فارس ومدحت فقوسة بمستوى جيد، كما حرص المدير الفنى على عقد اجتماع معهما لتحفيزهما والتأكيد على أن فرصة مشاركتهما حاضرة بشرط تقديم المردود الإيجابى. وقام يانوفيكسى بإيقاف المران عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء وإعادة تمركز اللاعبين بشكل أفضل فى الجانب الدفاعى والهجومى، فيما عاد محمد صادق لاعب الفريق للمشاركة فى التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بالتواء فى كاحل القدم.

من ناحية أخرى، أقام المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة، وليمة سمك وجمبرى مساء الإثنين للاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى، وحرص «عثمان» على تحفيز اللاعبين من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وتقديم نتائج مميزة بمسابقة الدورى تسهم فى احتلال مركز يليق باسم وجماهيرية النادى، والعودة للمكانة الطبيعية بين الكبار، وشدد على أن الفترة المقبلة تتطلب من جميع اللاعبين بذل جهد مضاعف لتحقيق الأهداف المرجوة.

وطالب رئيس النادى بضرورة التعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة، من أجل تحقيق أقصى استفادة، وإثبات كل لاعب بالفريق قدرته على ارتداء قميص النادى الذى يتمناه أى لاعب نظرا لحجم الجماهيرية التى يتمتع بها.

ووجه «عثمان» بأهمية التكاتف حول مصلحة الفريق وإعلاء المصلحة العامة، وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وإبعاده عن مساره الصحيح.

ووعد اللاعبون بمواصلة الفوز فى اللقاءات المقبلة، وإسعاد الجماهير، وتعويض تعثر النتائج التى تعرض لها النادى فى بداية الموسم، والتأكيد على أهمية إعادة الفريق لوضعه الطبيعى منافسا وحاصدا الألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.