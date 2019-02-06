شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تستضيف البطولة العربية لكمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، رئيس الاتحادين العربى والأفريقى، نائب رئيس الاتحاد الدولى، أنه تقرر بصفة نهائية إقامة النسخة رقم «22» من البطولة العربية لكمال الأجسام، والأولى للفيزيك والكلاسيك، فى مدينة أسيوط، خلال الفترة من 28 أبريل حتى 2 مايو المقبلين، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين زكى، محافظ أسيوط.
وأوضح «فهيم» أنه بعد اتصال هاتفى مع الدكتور رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، قرر إهداء الاتحاد العربى لكمال الأجسام ثلاثة كروت احتراف فى الإيليت برو «elite pro» التابع للاتحاد الدولى، على أن تُمنح هذه الكروت الثلاثة لبطل الأبطال فى كل لعبة من ألعاب كمال الأجسام المختلفة. وقال رئيس الاتحاد العربى لكمال الأجسام: «أؤكد أن هذه البطولة ستكون بطولة من أفضل البطولات على الإطلاق تنظيماً وإعداداً، وستقوم بالتحكيم نخبة من الحكام الأوروبيين والعرب لضمان الحيادية التامة مع جميع المشاركين».
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