شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح يساند الصباحى فى أزمة هدف إنبي الملغي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أن هدف إنبى الثانى فى مرمى الأهلى والذى تم إلغاؤه من قبل الحكم محمد الصباحى، تسلل واضح وقرار الحكم المساعد صحيح 100 % .

وفاز الأهلي على أنبي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدوري وألغى محمود الصباحي حكم المباراة هدفاً سجله أنبي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بداعي التسلل وهو ما أعترض عليه مسئولو أنبي وأكدوا أن الهدف صحيح.

وأضاف عصام عبد الفتاح فى تصريحات لقناة ONSPORT أن بعض من الخبراء فى التحكيم لديهم بعض المصالح الشخصية لمساندة أولادهم للعب والضغط على لجنة الحكام للخروج ببعض القرارات الخاطئة وهؤلاء هم من ينتقدون الحكام لمصالح شخصية فقط.

وأشار عصام عبد الفتاح أنه على إستعداد لإرسال حالة هدف إنبي في الاهلي الى الاتحاد الدولى لكرة القدم لتحليلها ومعرفة الشرح العلمى لها وإذا ما أكد خبراء الفيفا أن هدف أنبي صحيح سوف اتنازل عن رئاسة لجنة الحكام .