شكرا لقرائتكم أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 هدية العافيجى وفتنة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الشارع الرياضى المصرى اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 أحداثًا عديدة على مستوى الأندية واتحاد الكرة والتى جاء على رأسها عودة الزمالك من كينيا وتصريحات المدير التنفيذي للجبلاية عن فتنة الدورى، بالاضافة الى هدية رمضان صبحى لزملائه.

سويلم: الكرة المصرية تشهد بوادر فتنة ..والملاعب ستزيد من صعوبات الدورى

أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن السنوات الأخيرة شهدت جهدا كبيرا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لتنظيم مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحاته للموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن عامر حسين هو الجندي المجهول لإنجاح مسابقات الدوري في الفترة الأخيرة .

وشدد سويلم على أن الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة أمم إفريقيا سيتم غلقها لتجهيزها للبطولة وهو ما سيزيد من صعوبة تسكين جدول المباريات في الفترة القادمة ، مضيفاً " ما تقوم به لجنة المسابقات جهد كبير جدا لتسكين المباريات في ظل هذه الظروف الصعبة وأطالب الجميع بمراعاة كل هذه الظروف خاصة أن الجميع داخل اتحاد الكرة يبذل الجهد ويحاول تخطي أي معوقات تعرقل جدول المسابقة" .

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر فتنة بين الأندية المصرية مشددا على أن الاتحاد حريص على إخماد هذه الفتنة في مهدها ، وقال إن الجلسة مع الأندية غدا الأربعاء تأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على استشارة الأندية في بعض الأمور وسيكون من بينها ملف تقنية حكم الفيديو في الكرة المصرية الفترة القادمة.

وأضاف ثروت سويلم بأهمية بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي تستضيفها مصر الصيف القادم ، مؤكدا إن الجميع يجب أن يتكاتف من أجل إنجاح هذه البطولة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بذلك لما تحمله البطولة من أبعاد هامة جدا لصالح الدولة المصرية .

وتابع "هدفنا جميعا أن تنجح البطولة ونمد يد التعاون مع جميع الشباب الراغب في العمل في هذا الملف لأن نجاح البطولة سيكون رسالتنا جميعا لكل دول العالم بقدرة مصر على التنظيم الناجح".

رسميا.. إيقاف حازم إمام مباراتين بعد الطرد أمام المقاصة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف حازم إمام لاعب نادى الزمالك مباراتين عقب طرده مباشرة أمام مصر المقاصة فى المباراة الأخيرة بالدورى والتى انتهت بفوز الأبيض 4-1.

وأرجعت اللجنة القرار إلى قيام اللاعب بسلوك غير رياضى تجاه لاعب المقاصة مما أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة.

تركي آل الشيخ يعلن الموعد الجديد لزيارة الزمالك

قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، زيارة مقر نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي وسألتقي بمجلس إدارته".

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن قيام تركي بزيارة مقر النادي، لكن الزيارة ألغيت، وهو ما برره الزمالك حينها عبر موقعه الرسمي إن تركي آل الشيخ اعتذر عن زيارة النادي لظروف خاصة.

"جروس ع السير" في مطار القاهرة بعد رباعية جورماهيا

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة منذ قليل بعد انتهاء الفريق من مواجهة جورماهيا الكينى، التى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت عصر الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق لمباراته المقبلة فى الدورى أمام النجوم والمقرر لها السبت القادم.

يشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مع أندية الدورى الممتاز الـ18 والمقرر لها غداً الأربعاء الحديث عن قائمة اللاعبين فى الموسم المقبل 2019-2020.

وهناك 3 اقتراحات هو بقاء عدد اللاعبين 30 لاعب كما هو الحال فى الموسم الحالى أو 25 لاعب بالإضافة إلى تصعيد 5 لاعبين من الشباب و الاقتراح الثالث وهو قائمة مفتوحة بمعنى أن يضم كل نادي العدد الذى يريده من اللاعبين مقابل وضع شروط فى التعاقد مع اللاعبين وهى حصول اللاعب على عقده كاملاً فى حالة فسخ عقده من قبل النادي.

من المقرر أن يلجأ اتحاد الكرة إلى التصويت بين الأندية فى حالة الخلاف على نظام القيد من حيث عدد اللاعبين فى الموسم المقبل والأقرب هو تطبيق القائمة المفتوحة كما يحدث فى معظم دول العالم وتحديداً أوروبا.

الزمالك يصل القاهرة بعد رباعية جورماهيا الكينى

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة منذ قليل بعد انتهاء الفريق من مواجهة جورماهيا الكينى، التى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت عصر الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك عقب العودة خلال الفترة الجارية لمباراته القادمة أمام نجوم المستقبل، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وخاض الزمالك مرانه أمس بكينيا ضمن الاستعدادات لمواجهة النجوم على أن يحصل الفريق على راحة عقب العودة اليوم ويستأنف تدريباته على ملعبه غدًا الأربعاء استعدادًا لموقعة النجوم.

هدية غريبة من رمضان صبحي لبدلاء الأهلي خلال مواجهة إنبي

لفت رمضان صبحى لاعب الأهلي الأنظار إليه قبل المواجهة التى يخوضها فريقه حاليا أمام إنبي عندما قام بتوريع الحلوي على زملائه بالفريق المتواجدين على دكة البدلاء.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي على ستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

جروس يفكر فى عبد الغنى بعد رباعية جورماهيا

يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عودة محمد عبد الغنى، مدافع الأبيض، لقيادة خط الدفاع بجوار محمود علاء، خلال مباراة الفريق القادمة أمام نجوم المستقبل، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء قرار جروس ليهدد وجود محمود حمدى "الونش"، فى التشكيل الأساسى للأبيض خلال المباراة، وعودة للدكة مرة أخرى، وذلك بعد الأداء المتذبذب الذى قدمه أمام جورماهيا بالكونفدرالية، عقب مشاركته اساسيًا بعد غياب 85 يومًا منذ أن شارك فى أخر لقاء مع الزمالك أمام الإنتاج الحربى بالدورى الممتاز، نوفمبر الماضى.

فيما يحسم المدير الفنى للزمالك، مصير الثنائى أيمن حفنى ومحمد إبراهيم، من المشاركة أمام النجوم فى الدورى، بعد استبعادهما من رحلة كينا الأخيرة، وذلك وفقًا لحالتهما فى التدريبات التى سيخوضها الفريق الأبيض على ملعبه غدًا الأربعاء، لحسم إمكانية الاستعانة بإحداهما خلال المباراة.