شكرا لقرائتكم رسميا.. إنبي يطالب إعادة مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي، إنه تم تقديم شكوي رسمية ضد الحكم محمد الصباحي بعد إلغائه هدف صحيح للفريق وطرده لأحمد رفعت في مباراة الأهلي في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

كما قال مدير الكرة بإنبي في تصريحات لسوبر كورة ، إنه تم المطالبة في الشكوي بعدم تحكيم الصباحي لأي مباراة طرفها الفريق البترولي بعد أحداث مباراة الجولة الثالثة عشر بالدوري ، كما طالب إنبي فى شكواه بإعادة المباراة امام الأهلي لاسيما وأن الخطأ أثر على نتيجة المباراة حيث تم الاستعانة بفيديو يوضح أحقية الفريق البترولى فى هدف إضافة إلى الخطا فى طرد أحمد رفعت لاعب الفريق رغم تكرار نفس الحكم الموقف مع حسين الشحات لاعب الأهلي.