شكرا لقرائتكم دياز يصل القاهرة استعدادا لقيادة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز مطار القاهرة منذ قليل تمهيدا لبدء مهمته الجديدة مع الفريق وكان في استقباله محمد جمال العاصي المدير التنفيذي الجديد للنادى. ويقود رامون دياز تدريبات بيراميدز عقب عودة اللاعبين للمران غدا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 24ساعه بعد الفوز علي الداخلية بهدفين في مسابقة الدوري الممتاز.

وصول دياز

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