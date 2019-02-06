شكرا لقرائتكم برشلونة بـ "الصيني" أمام ريال مدريد.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادى برشلونة الإحتفال بالعام الصيني الجديد، خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا.

وكشف النادى الكتالوني على حسابه الرسمي أن لاعبى الفريق سيرتدون قمصانا مكتوب عليها أسمائهم باللغة الصينية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية المعتادة، احتفالا من النادى بهذه المناسبة.

وكان إرنستو فالفيردى قد أعلن قائمة البارسا للقاء، والتى شهدت تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي بعد التأكد من سلامته عقب الإصابة فى مواجهة فالنسيا بالليجا السبت الماضى.