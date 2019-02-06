شكرا لقرائتكم حسام عاشور يوبخ لاعبي الأهلي بعد ثنائية إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحداث ساخنة شهدتها غرفة خلع ملابس فريق الأهلى عقب انتهاء مباراة إنبى مساء اليوم رغم فوز المارد الأحمر بهدفان مقابل هدف .

وكان حسام عاشور قائد النادي الأهلي بطل الأحداث الساخنة بعد قيامه بتعنيف لاعبي فريقه عقب المباراة بسبب التهاون في الدقائق الاخيرة قائلا لهم :"هوا كل ماتش كدا نحرق اعصابنا ونكسب بالعافيه..لازم نتعادل عشان نفوق الوضع ده مش نافع واحنا اللي هنخسر في الاخر".

وظهر صوت حسام عاشور من غرفة تغيير الملابس واضحآ وسط سكوت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد يوسف المدرب العام في إشارة إلى قناعتهم بحديث الكابتن وضرورة تحسين الأداء فى المباريات المقبلة لتجنب أى نتيجة سلبية .