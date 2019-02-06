شكرا لقرائتكم 90 صفقة في فترة الشتاء.. أبرزها تعاقد الهلال مع جوفينكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقفلت فترة الانتقالات الشتوية في السعودية أبوابها بالتعاقد مع 90 لاعباً، أكثر من نصفهم محترفون غير سعوديين، وأبرزهم الإيطالي جوفينكو الملقب بـ"النملة الذرية" والذي سيرتدي قميص الهلال لـ3 مواسم مقبلة.

جوفينكو خطف الأضواء داخل السعودية وخارجها بعد تجارب كبيرة مع بارما ويوفنتوس في بلاده وكذلك تورنتو الكندي، لكن بالإضافة إلى ذلك، سيكون الإيطالي الثالث في تاريخ الدوري السعودي بعد دونادوني وميشيل جيلسي وكلاهما ارتديا قميص اتحاد جدة.

أحد متذيل الترتيب تعاقد مع 12 لاعباً، أما الفيصلي فاكتفى بالتعاقد مع لاعبين فقط، والفيحاء ضم الحارس الأردني المخضرم عامر شفيع بعد إصابة حارس مرماه الكولومبي بونيّا بقطع في الرباط الصليبي.

وفي الشتاء كذلك، عادت مجموعة من الأسماء إلى الملاعب السعودية من جديد، أمين الشرميطي الذي لعب مع الاتحاد قبل عقد كامل، سيرتدي قميص الفيحاء، والمصري مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة السابق والنصراوي محمد فوزير سيلعبان مع أحد، بالإضافة إلى أحمد العكايشي لاعب الاتحاد الذي بات اتفاقياً، وجورجي سيلفا مهاجم القادسية في تجربته السعودية الثانية بعد الباطن.

وعاد لاعبون محليون إلى أنديتهم من جديد، في مقدمتهم حسين عبدالغني وتيسير الجاسم اللذان عادا إلى أهلي جدة، وحسن معاذ اختار كذلك العودة إلى الشباب وعاد عبدالله الحافظ إلى الاتفاق معاراً من الهلال.