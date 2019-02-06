شكرا لقرائتكم توخيل: نيمار تحسن.. لكنه لا يشعر بالسعادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد توماس توخيل المدرب الألماني لباريس سان جرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي، يوم الثلاثاء، أن نجم الفريق البرازيلي نيمار بات أفضل بكثير بعد بداية علاجه من الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم والتي ستبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

وقال المدرب الالماني عشية مواجهة فريقه نادي مع فيلفرانش سور سون من الدرجة الثالثة في الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا :لا يشعر بألم. الأمور أفضل بكثير بعد السفر إلى إسبانيا، حيث بدأ نيمار علاجه نهاية يناير الماضي.

وأردف قائلا :لا يشعر بكثير من الألم، وهذا أمر مهم جدا. إنه ضروري من أجل أن يستعيد ثقته وأن يسير على قدميه.

وشوهد نيمار الذي يحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده السابع والعشرين، على عكازين في الحفل الذي أقيم، يوم الإثنين وانضم اليه رفاقه ومدربه وعدد من المدعوين.

وشرح توخيل ما يمر به نيمار الذي سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع، قائلا :كان عيد ميلاده، ولكن من ناحية أخرى هو حزين جدا لأنه لا يمكنه أن يلعب معنا. يوم الاثنين، كان واجبنا أن نكون معه وأن نظهر له أننا معه واننا ندعمه. الأمر مهم بالنسبة له.

وكان نيمار تعرض لإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ، وهي الاصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وسيغيب لاعب برشلونة السابق الذي وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي "12 فبراير ذهابا و6 مارس إيابا"، وكان الفريق الباريسي مني، يوم الأحد، بأول خسارة له هذا الموسم في الدوري أمام ليون "1-2".