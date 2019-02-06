شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: مستعد للتنازل عن لجنة الحكام إذا ثبت صحة هدف إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هدف إنبى الثانى فى مرمى الأهلى والذى تم إلغاؤه من قبل الحكم محمد الصباحى تسلل واضح وقرار الحكم المساعد صحيح 100%.

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدورى، وألغى محمود الصباحى حكم المباراة هدفاً سجله إنبى فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء بداعى التسلل، وهو ما اعترض عليه مسئولو إنبى وأكدوا أن الهدف صحيح.

وأضاف عصام عبد الفتاح، فى تصريحات لقناة ONSPORT، أن بعضا من الخبراء فى التحكيم لديهم بعض المصالح الشخصية لمساندة أولادهم للعب والضغط على لجنة الحكام للخروج ببعض القرارات الخاطئة، وهؤلاء هم من ينتقدون الحكام لمصالح شخصية فقط.

وأشار عصام عبد الفتاح إلى أنه على استعداد لإرسال حالة هدف إنبى فى الأهلى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم لتحليلها، ومعرفة الشرح العلمى لها، وإذا ما أكد خبراء الفيفا أن هدف إنبى صحيح سوف أتنازل عن رئاسة لجنة الحكام.