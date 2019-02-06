7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها ، الأهلى يواصل مسيرة الزحف نحو القمة بثنائية فى إنبى.
الأهلى يواصل مسيرة الزحف نحو القمة بثنائية فى إنبى
حقق فريق الأهلى فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
بتروجت يهزم وادى دجلة "بالتخصص" بهدف عبد الرسول
حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على وادى دجلة "بالتخصص" بهدف مقابل لا شىء أحرزه أحمد عبد الرسول فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء، الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.
فيديو.. فرجانى ساسى أفضل لاعب فى شهر يناير بالزمالك
وقع الاختيار على التونسى فرجانى ساسى كأفضل لاعب بنادى الزمالك، خلال شهر يناير الماضى، خاصة بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب مع الفريق الأبيض فى المباريات الماضية.
الأهلى ينسق مع الاتحاد الدولى والأفريقى للسلة قبل استضافة "الأفروليج"
واصلت اللجنة العليا المنظمة لمباريات بطولة أفريقيا لكرة السلة بالنادى الأهلى عقد اجتماعاتها استعدادًا لانطلاق المباريات، التى تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادى بالجزيرة، أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يستضيف الأهلى مباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشر للبطولة الأفريقية "الأفروليج".
انتهت هيئة استاد القاهرة الدولى من إزالة المدرجات الموجودة فى الملعب الرئيسى، استعدادا لتركيب المدرجات الجديدة مطلع مارس المقبل للملعب الذى يستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.
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