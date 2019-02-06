شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: المقاصة يجيد اللعب مع الكبار ولا وقت لإهدار النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد قناوى، المدرب العام للإسماعيلى، أنه لا بديل لتحقيق انتصار فى مواجهة المقاصة، مُتابعاً: "نتطلع للحفاظ على مسيرة الانتصارات من أجل الزحف نحو المقدمة بالمسابقة المحلية".

ويحل الدراويش ضيفا مساء بعد غد الخميس أمام الفريق الفيومى باستاد المقاولون العرب لحساب الأسبوع الــ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وواصل: "درسنا فريق المقاصة جيدا الذى يجيد اللعب أمام الكبار من أجل الحد من نقاط القوة لديه واستغلال نقاط الضعف لحصد نقاط المباراة"، وأكمل: "لم يعد هناك أى مجال لفقدان أى نقاط سعيا لتعويض الاخفاق الذى تعرض له الفريق فى بداية هذا الموسم".