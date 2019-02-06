رئيس لجنة الحكام عن هدف إنبي في الأهلي: تسلل 100%.. اتقوا الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الهدف الملغي الذي أحرزه إنبي أمام الأهلي جاء من تسلل، مشيرًا إلى أن قرار الحكم المساعد كان صحيحًا بنسبة 100%.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "الهدف الملغي لإنبي أمام الأهلي جاء من تسلل بنسبة 100%، لحظة لعب الكرة لاعب إنبي الذي أحرز الهدف وقع جزء من رأسه في التسلل".

وأضاف: "الهجوم على بعض الحكام وخاصة من قناة أون سبورت يأتي لأسباب ومصالح شخصية، من العيب إلقاء التحكيم بالباطل من أجل مصالح شخصية حتى ينتقل أولادهم للدوري الممتاز، اتقوا الله".

وأوضح: "في أي مكان بالعالم سيشيدون بالحكم، وأقترح إرسال هذه الحالة إلى الاتحاد الدولي وإذا ثبت وجود تسلل مستعد للرحيل عن لجنة الحكام، نحن نقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية".

وأتم رئيس لجنة الحكام قائلا: "هل أصبح الجميع في مصر خبراء في التحكيم، بعض من يهاجمون التحكيم بعيدون تمامًا عن المجال، يجب تهنئة الحكم على الأداء الرائع بدلا من الهجوم والتهكم على التحكيم".

وكان إنبي أحرز هدفًا أمام الأهلي في الرمق الأخير من المباراة عن طريق قائد الفريق رامي صبري، لكن حكم الراية ألغى الهدف بداعي وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة (2-1) على ملعب بتروسبورت مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة بينهما من الأسبوع الـ13 للدوري المصري التي يتصدره حاليًا نادي الزمالك.