إنبي لمصراوي: لن نلعب مباراة حكمها الصباحي.. ونطالب بإعادة مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن إدارة ناديه ستتقدم بشكوي رسمية ضد الحكم محمد الصباحي الذي أدار مباراة الفريق البترولي أمام الأهلي.

وتلقى إنبي خسارة أمام الأهلي، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 بالدوري الممتاز.

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي إنبي قرر التقدم بشكوى ضد حكم مباراة الأهلي، بالإضافة للمطالبة بإعادة المباراة.

وأضاف، أن حكم مباراة الأهلي ارتكب العديد من الأخطاء، والتي تسببت في خسارة انبي للقاء بهدفين مقابل هدف.

وأشار إلى أن فريقه تعرض للظلم أمام الأهلي بسبب الغاء هدف التعادل للفريق بخلاف طرد غير مستحق لأحمد رفعت، لافتا أن هذا القرار ساهم في خروج الفريق مهزوما بهدفين مقابل هدف.

واختتم:" لن نشارك في مباراه الصباحي حكما لها، وعلي اتحاد الكرة مراعاة مصالح الأندية بشكل عادل".