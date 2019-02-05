روني: أستطيع العودة إلى الدوري الإنجليزي

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تحدث واين روني، قائد دي سي يونايتد الأمريكي عن عودته للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"،و أكد أنه مازال يستطيع اللعب في البريميرليج.
حيث قال لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق في تصريحات لشبكة " سكايسبورتس" البريطانية " أعلم جودة البريميرليج والمطلوب من أجل اللعب هناك، لدي القدرة من أجل اللعب هناك مجددًا".
وأضاف "لدي توقعات وثقة عالية بنفسي، جاءت للدوري الأمريكي
وأنتقل روني إلى الدوري الأمريكي مطلع الموسم الجاري من إيفرتون، وسجل 12 هدفًا في أول موسم له مع دي سي يونايتد، وكان مرشحًا للحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم.
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