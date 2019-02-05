تعرف على سبب ارتداء لاعبي برشلونة لقمصان باللغة الصينية في الكلاسيكو

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يستعد برشلونة لمواجهة ضيفه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، مساء، غد الأربعاء، على ملعب "كامب نو" ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وسيرتدي لاعبي فريق برشلونة قمصان تحملاسمهم باللغه الصينية في مباراة الكلاسيكو ، بمناسبة رأس السنة الصينية.
وشهدت قائمة برشلونة تواجد ليو ميسي بعد شكوك حول مشاركته بعد إصابته
الجدير بالذكر أن برشلونة قد حصل على كأس ملك إسبانيا العام الماضي، بعد فوزه على إشبيلية بخماسية نظيفة، بينما خرج ريال مدريد من دور ربع نهائي الكأس على يد "ليجانيس".
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