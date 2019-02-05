- 1/2
- 2/2
كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن القيمة التاريخية للتعاقد مع المدرب رامون دياز لتولي مهمة قيادة الفريق ليعد أغلى مدير فني في تاريخ النادي.
وكشف آل الشيخ عن وصول القيمة السوقية للاعبي بيراميدز لأكثر من ٦٠ مليونا و٣٠٠ ألف دولار وهورقم خرافي غير مسبوق كما أن هناك عروض مقدمة لستة لاعبين بالفريق تتجاوز أكثر من ٣١ مليون دولار.
وأكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أنه على الرغم من أن النادي باستطاعته تحقيق أرباح ضخمة من
بالإضافة إلى خوض تجربة لن تخلو من الإثارة المضمونة وفي إطار محاولات مالك بيراميدز لتحويل الفريق من فريق قوي إلى فريق بطل بدليل التعاقد مع أغلى مدرب في تاريخ الدوري المصري بجانب صفقات تاريخية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في بيراميدز: لا نهدف للربح الفوري ونسعى لحصد البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.