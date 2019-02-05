مصدر في بيراميدز: لا نهدف للربح الفوري ونسعى لحصد البطولات

فريق بيراميدز

كتب - محمد اللاهوني

كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن القيمة التاريخية للتعاقد مع المدرب رامون دياز لتولي مهمة قيادة الفريق ليعد أغلى مدير فني في تاريخ النادي.

وكشف آل الشيخ عن وصول القيمة السوقية للاعبي بيراميدز لأكثر من ٦٠ مليونا و٣٠٠ ألف دولار وهو

رقم خرافي غير مسبوق كما أن هناك عروض مقدمة لستة لاعبين بالفريق تتجاوز أكثر من ٣١ مليون دولار.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أنه على الرغم من أن النادي باستطاعته تحقيق أرباح ضخمة من

الغد ببيع أي من لاعبيه في ظل امتلاكه لعروض ضخمة إلا أن الهدف ليس الربح الفوري وإنما بناء نادي كبير وفريق عملاق.

بالإضافة إلى خوض تجربة لن تخلو من الإثارة المضمونة وفي إطار محاولات مالك بيراميدز لتحويل الفريق من فريق قوي إلى فريق بطل بدليل التعاقد مع أغلى مدرب في تاريخ الدوري المصري بجانب صفقات تاريخية أخرى.