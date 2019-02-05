رياضة | رسميًا.. هازارد يحسم مصيره مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. هازارد يحسم مصيره مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي إيدين هازارد، اليوم الثلاثاء، أنه حسم قراره بشأن مستقبله في الموسم المقبل، ليثير التكهنات بشأن انتقاله لريال مدريد الإسباني، مع تبقي موسم ونصف الموسم فقط في عقده.



ويؤكد هازارد في تقرير ستذيعه إذاعة مونت كارلو، غداً الأربعاء بعد مواجهة "كلاسيكو الأرض" بين ويؤكد هازارد في تقرير ستذيعه إذاعة مونت كارلو، غداً الأربعاء بعد مواجهة "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك "أعلم جيدا ماذا سأفعل. لقد اتخذت قرارا بالفعل".

وكان هازارد صرح في أكثر من مناسبة عن حلمه الكبير بالانتقال لصفوف الميرينجي، وتسبب هذا الأمر في انتقاد مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الذي فتح باب الرحيل أمام النجم البلجيكي نهاية الشهر الماضي.