رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي مانشستر سيتي، ضد منافسه فريق إيفرتون، يوم الأربعاء 6-2-2019 على ملعب "جوديسون بارك" في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق للتساوي مؤقتًا مع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي، فيما يسعي إيفرتون للخروج بنتيجة إيجابية.

ويسعى نادي إيفرتون أيضا في محاولة الحصول على مركز جيد، من أجل خوض منافسات البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - برناردو - سترلينج - ساني.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.