رياضة | سولاري يستدعي 21 لاعبًا للكلاسيكو.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يستدعي 21 لاعبًا للكلاسيكو.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري سيستدعي 21 لاعباً إلى برشلونة في الكلاسيكو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد قرر سانتياجو سولاري تأجيل قراره بشأن شكيلة فريقه المكونة من 18 لاعباً وجلب 21 لاعباً إلى برشلونة في مباراة كأس الملك ضد برشلونة.

اللاعبون الذين غابوا عن قائمة الفريق هم إبراهيم دياز، فالفيردي وألفارو أودريوزولا، حيث لعب الأخير ضد ألافس يوم الأحد الماضي، إلى جانب المصاب فاييخو ، في حين ان ثلاثة لاعبين سيشهدون الكلاسيكو من المدرجات.

لم يرغب سولاري في توليد المزيد من الضجيج أكثر من اللازم عن طريق ترك لاعبين اثنين، وسيقوم بدلاً من ذلك باتخاذ قراره قبل ساعتين من بداية المباراة، وهو الموعد الذي سيعلن فيه التشكيلة الأساسية قبل ذهاب الفريق للكامب نو.

واحد من المرشحين الرئيسيين الذين خارج التشكيلة هو ايسكو، الذي كان لديه علاقة غير جيده مع سولاري منذ توليه منصب تدريب الفريق ، في حين أن المرشحين الآخرين هم داني سيبايوس، ماريانو دياز وماركو اسينسيو.

حيث سيجلس على مقاعد البدلاء كل من: تيبو كورتوا، ناتشو، مارسيلو أو ريجيلون ، كاسيمرو ، يورنتي.

نتيجة استدعاء سولاري 21 لاعباً ، لم يعط أرنستو فالفيردي أية تلميحات حول التشكيلة التي سيلعب بها ريال مدريد في الكلاسيكو.