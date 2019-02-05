رياضة | المنيا تخسر من التعليم العالي في نهائي أسبوع شباب الجامعات وسط الأمطار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا تخسر من التعليم العالي في نهائي أسبوع شباب الجامعات وسط الأمطار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق جامعة المنيا لكرة القدم الخماسية من فريق للتعليم العالي خلال المباراة النهائية التي أقيمت ضمت منافسات اسبوع شباب الجامعات الثاني عشر المقام في جامعة كفر الشيخ.

وشهدت اللقاء الختامي فوز التعليم العالي على حساب المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مثير وسط هطول الأمطار، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم التعليم العالي بهدفين مقابل هدف، وأدار المباراة النهائية تحكيميا، الثنائي عباس حسن، ومحمود ناصف.

ومثل فريق التعليم العالى كلا من : كريم كيشو، وعمر نيمار، واسماعيل بلانكو، ومصطفى الهادي، وابراهيم دانتى، وأحمد جمال، ومحمد خالد ومحمود خضراوي.

وحضر اللقاء أحمد الرشيدي، رئيس لجنة حكام كفر الشيخ، وبدوي حميدة حكم الدرجة الأولى السابق، والمدير التنفيذي الحالي لمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم.

كما حصل فريق جامعة السادات، على المركز الثالث، والميدالية البرونزية، عقب التغلب على فريق جامعة الفيوم 3-2 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وتولى الإداره التحكيمية للقاء عباس حسن، وأحمد العباسي، وماهر كامل، وايهاب أبو هنطش، وعمرو فرج.