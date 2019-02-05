رياضة | تركي آل الشيخ يكشف القيمة السوقية للاعبي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف القيمة السوقية للاعبي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن القيمة التاريخية للتعاقد مع المدرب رامون دياز لتولي مهمة قيادة الفريق ليعد أغلى مدير فني في تاريخ النادي.

وكشف المستشار عن وصول القيمة السوقية للاعبي بيراميدز لأكثر من ٦٠ مليونا و٣٠٠ ألف دولار وهو رقم خرافي غير مسبوق كما أن هناك عروض مقدمة لستة لاعبين بالفريق تتجاوز أكثر من ٣١ مليون دولار.

وعلى الرغم من أن النادي باستطاعته تحقيق أرباح ضخمة من الغد ببيع أي من لاعبيه في ظل امتلاكه لعروض ضخمة إلا أن الهدف ليس الربح الفوري وإنما بناء نادي كبير وفريق عملاق وخوض تجربة لن تخلو من الإثارة المضمونة وفي إطار محاولات مالك بيراميدز لتحويل الفريق من فريق قوي إلى فريق بطل بدليل التعاقد مع أغلى مدرب في تاريخ الدوري المصري بجانب صفقات تاريخية أخرى.