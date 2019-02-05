رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول تشامبرلين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- مفاجأة في قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الريدز الرسمية تحضيراً لمواجهة فريق بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ليفربول عودة تشامبرلين من جديد، والذي كان تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي ولكنه قد يعود للمشاركة في منتصف فبراير أو أول مارس. وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون ومينيوليه وكيليهر وجرابارا.

خط الدفاع: فان ديك ولوفرين وجوميز وماتيب وأرنولد وروبرتسون ومورينو وكاماتشو وهويفر وفيليبس وجونستون وماسترسون.

خط الوسط: فابينيو ونابي كيتا وفاينالدوم وهندرسون وميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين ولالانا وجونز وبيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وشاكيري وستوريدج وأوريجي وبروستر.

- ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

يلتقي نادي ليفربول ضد منافسه فريق بورنموث، يوم السبت القادم على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب ثنائي وسط ليفربول "هيندرسون - فينالدوم" عن مباراة وست هام بالامس، والتي انتهت بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب لندن.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ليفربول إيكو، إن ثنائي وسط ليفربول مهدد بالغياب عن مباراة بورنموث القادمة بالبريميرليج.

- نجم ليفربول: لا نشعر بالتوتر.. وسنعود أقوى

أكد النجم الاسكتلندي أندي روبرتسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لن يقول إن فريقه يشعر بالتوتر والضغط، خاصة أن الفارق بين فريقه المتصدر وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لـ3 نقاط.

وقال روبرتسون في تصريحات صحفية: "هل قال أحد ذلك عندما خرج السيتي خالي الوفاض من مباراتي بالاس وليستر ؟ لا أعتقد أن أحدًا قال ذلك".

- جوارديولا : البطل كان ليفربول ونحن الآن في وضع أفضل

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ليفربول كان مرشحاً بقوة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم ولكن عقب تعادله أمس مع وستهام يونايتد وتقليص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي تضاءلت فرص فوزه وأكد أن السيتي في وصع أفضل.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لم أقل أبدا أن توتنهام أو تشيلسي أو أي من الفرق الـ 6 الأوائل خارج السباق وحتى مانشستر يونايتد الذي يصنع مسيرة من الانتصارات كل جولة ضمن المرشحين أيضا، جميع تلك الفرق تقاتل على لقب الدوري".

وأضاف: "منذ 3 أو 4 أيام كنا قد انتهينا، البطل كان ليفربول، أما الآن فنحن في وضع أفضل ومن الممكن أن يعتلي السيتي الصدارة أو يتأخر عن الريدز بفارق 7 نقاط بعد 3 أيام أخرى".

واستطرد قائلا : "علينا أن نكون أكثر هدوءا في هذا الموقف، سيكون هناك الكثير من المفاجآت وسيكون من الصعب على كل فريق تحقيق الفوز في كل المباريات".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً : "كل الفرق المرشحة للبطولة وغير المرشحة لديها القدرة على خلق المشاكل للمنافسين".

- محمد صلاح خارج حسابات منتخب مصر أمام النيجر ونيجيريا

ينوي الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من معسكر شهر مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر في معكسر مارس مباراتان وديتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس.

ويرغب أجيري في إراحة محمد صلاح بسبب ضغط المباريات فى الدوري الإنجليزي حتى لا يتعرض اللاعب للإرهاق.

- نجم ليفربول السابق يصدم جماهير الريدز بشأن رحيل صلاح

أكد إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق أن محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز الحالي، سوف يرحل عن الفريق الإنجليزي حال فشل ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وصرح "هيسكي" لشبكة "جول" العالمية: " محمد صلاح سوف يرحل عن ليفربول إذا لم يفز الفريق بلقب البريميرليج بالموسم الحالي، فالألقاب والبطولات تلعب دورًا في استمرار اللاعبين وعدم رحيلهم لأي ناد آخر".