شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يكشف تفاصيل الكتالوني قبل لقاء الكلاسيكو غدًا في كأس الملك والان مع التفاصيل

الخليج 365- "خوض مباراتي كلاسيكو في الكأس أمر خاص جدًا، فالمنافس فريق كبير لديه حافز للوصول إلى النهائي"، هكذا عبَّر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكد فالفيردي، أنه لم ير ليونيل ميسي، جناح البارسا، ولم يحدد موقفه من المشاركة، "لا يوجد لدي أي إجابات، يوجد حصة تدريبية وسوف نرى موقفه من استكمال المران".

واستطرد المدير الفني للبارسا، عن سبب التعاقد مع آرثر ميلو، "تعاقدنا مع آرثر ميلو، لأنه يجيد أسلوب لعبنا، فهو يستحوذ على الكرة ويُسيطر بشكل جيد، ومناسب جدًا لفلسفتنا، وأعتقد أنه لازال بإمكانه تقديم المزيد".

وعن فيليب كوتينيو، كشف: "يمكنه اللعب في الهجوم، وفي خط الوسط، وكصانع ألعاب، هو لاعب مُتعدد الاستخدامات"، بينما قال عن ياسبر سيليسن، "كان في حالة سيئة جدًا يوم تعرض للإصابة، وكان يتطلع للعب ضد ريال مدريد، ويجب أن يتعافى لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وواصل: "ميسي وسواريز لديهما علاقة قوية، وحين يملك ميسي الكرة يتحرك سواريز، وإذا لم يلعب البرغوث على لويس أن يتواصل مع الآخرين"، وشدد "مع ميسي أو بدونه لن نُغير من طريقة لعبنا، سنلعب من أجل الفوز، حيث سنسيطر ونحرز الأهداف".

واختتم فالفيردي: "مباراة الكلاسيكو في كامب نو عادة ما تكون جيدة وقوية، وريال مدريد كان في لحظة صعبة حين خسر ضدنا الكلاسيكو الأخير بالليجا، والآن ننتظر أفضل نسخة منه، وأعتقد أننا أيضًا في لحظة جيدة وهذا يعطي حافزا أكبر".