شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم برشلونة يظهرون بالصيني في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي برشلونة الأسباني كتابة أسماء اللاعبين باللغة الصينية على قمصان الفريق الكتالوني خلال مباراة الكلاسيكو التي تقام غدا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

ونشر حساب البارسا الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، فيديو يتم فيه طباعة أسماء نجوم البلوجرانا باللغة الصينية وعلق عليه، " لاعبي برشلونة سيرتدون قمصان مكتوب عليها باللغة الصينية في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، احتفالا بالسنة الصينية الجديدة".

وتقام غدا مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بتمام العاشرة مساء، بينما تقام مباراة العودة يوم 27 من شهر فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو".