شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كلاسيكو الكأس..تطور شعارات ريال مدريد وبرشلونة عبر التاريخ والان مع التفاصيل

الخليج 365- ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة كلاسيكو الأرض التي تجمع برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

ودائما ما ينتظر عشاق الساحرة المستديرة هذه المباراة التي يشاهدها الملايين حول العالم، بسبب الأداء والتنافس الرائع بين الفريقين منذ أول مواجهة جمعت بينهم في التاريخ.

ويعتبر الناديين من أغنى وأنجح أندية كرة القدم في العالم، فنادي ريال مدريد أكبر نادٍ من حيث القاعدة الجماهيرية وذلك حسب دراسة لجامعة هارفارد عام 2007، ووفقاً لاستطلاع قامت بها مؤسسة Ikerfel، في عام 2011 ونُشِرَت في صحيفة أس (AS)، أظهر الإستطلاع أن نادي برشلونة هو الفريق الأكثر شعبية في إسبانيا بنسبة 44 ٪، في حين أن ريال مدريد احتل المركز الثاني بنسبة 37 ٪.

في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" تطور شعارات الناديين عبر التاريخ.

برشلونة

مر شعار النادي الكتالوني بعدة مراحل تطور وتغير، كان أول شعار للنادي عبارة عن تاج وفي أعلاه خفاش ومن تحت التاج معين به عدد من الخطوط الصفراء والحمراء والبيضاء، وقد استخدم هذا الشعار منذ عام 1899 حتى عام 1910، ويرمز الخفاش في أعلى الشعار إلى الحرية أما التاج فيرمز إلى العظمة ولم يكن له أي مدلول سياسي حينها، أما المعين فقد تلون بألوان كتالونيا (الأصفر والأحمر) كرمز عن هوية النادي الكتالونية وفي أسفل المعين فرعا شجر أحدهما فرع شجرة غار والآخر فرع شجرة نخيل.

في عام 1910 تغير شعار النادي وأصبح الشكل المعهود اليوم، في الجهة اليسرى بالأعلى هناك إشارة صليب (+) حمراء يحيط بها اللون الأبيض، وهي رمز القديس جرجس، وعلى الجهة اليمنى بالأعلى خطوط صفراء وحمراء وهي ترمز إلى كاتالونيا، الإقليم الذي ينتمي إليه النادي ومدينة برشلونة، وفي أسفل الشعار خطوط زرقاء وحمراء وتلك الخطوط ترمز إلى النادي.

يعتبر لاعب النادي السابق كارلس كومامالا مبتكر شعار النادي بعد قيام النادي في العام 1910 بتنظيم مسابقة لاختيار تصميم يكون شعارًا للنادي ووقع الاختيار على تصميم ذلك اللاعب، شهد شعار النادي عددًا من التغييرات البسيطة خلال تاريخه إما لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بإضفاء بعض الجماليات على شعار النادي.

هناك حادثة شهيرة في عام 1939 عندما أجبر نظام الجنرال فرانكو نادي برشلونة على تغيير كلمة F.C.B، المتواجدة في منتصف الشعار والتي تعني نادي برشلونة لكرة القدم باللغة الكتالونية إلى C.F.B. وهو نفس المعنى لكن باللغة الإسبانية كنوع متزامن مع فرض الهيمنة على اقليم كتالونيا من قبل فرانكو الذي كان يحاول بسط نفوذه الثقافي قبل السياسي على المجتمع الكتلوني.

كما تم تقليل عدد الخطوط الحمراء والصفراء في الشعار لمحاولة طمس علم كتالونيا إلا أن عدد الخطوط عاد من جديد بعدها بـ 7 سنوات لكن لفظة F.C.B. بالكتالونية لم تعد إلا بعد 36 عاماً بعد انتهاء عهد فرانكو وعودة اللغة الكتالونية لأحضان الشعار بدلاً من الإسبانية.

تقريباً لم يطرأ تعديلاً يذكر إلا في عام 2002، فمع دخولنا في القرن الحادي والعشرين، صارت الحاجة لعمل بعض التعديلات التي تناسب عصرنا الحالي وجعل الشعار أكثر حداثة لذلك قام المصمم كلاريت سيراهيما بتصغير حجم الحروف مع تقليل عدد النتوءات الكثيرة في الشعار ليسهل استخدامه في استخداماته المتعددة ومنها الرسمي والتجاري بطبيعة الحال.

ريال مدريد

كان أول شعار للنادي عند تأسيسه ذو تصميم بسيط، حيث كان يتكون من حروف "MCF" المختصر لاسم النادي "Madrid Club de Fútbol" وكان لونه أزرقا داكنا وكان باقي الطقم أبيض اللون.

حصل أول تغيير للشعار عام 1908 وذلك بتغير شكل الاختصار وإحاطته بدائرة، لم يحصل التغيير التالي إلا عند تولي بيدرو باراجيس رئاسة النادي عام 1920، وذلك عندما خلع الملك ألفونسو الثالث عشر الصفة الملكية على النادي ليضاف لقب "Real" لاسمه والذي يعني الملكي، وبذلك تم إضافة تاج الملك للشعار وأصبح اسم النادي "نادي مدريد الملكي لكرة القدم".

في عام 1931، وبعد تفكك النظام الملكي بالدولة وتحولها إلى جمهورية، تم منع جميع الرموز الملكية بإسبانيا وبذلك أزيل التاج من الشعار وكذلك لقب ريال من اسم النادي ليعود كما كان مع إضافة شعار خلفي يدل على منطقة قشتالة.

وفي عام 1941 أي بعد عامين من انتهاء الحرب الأهلية تمت إعادة تاج الملك للشعار مع الإبقاء على الشعار الدال على قشتالة، وكذلك أصبح الشعار بالألوان حيث ظهر فيه اللون الذهبي بكثرة، وبالإضافة لذلك استعاد الفريق اسمه الكامل "ريال مدريد".

كان التغيير الأحدث بالشعار قد حصل عام 2001 عندما أراد النادي التجديد لمواكبة تغييرات العصر الجديد وكانت أبرز الإضافات هي إضافة ظلال باللون الزرق الداكن على جميع حدود الشعار.