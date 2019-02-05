شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ضمن قائمة الريدز في منافسات الإقصاء من أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- وضع نادي ليفربول قائمة فريقه التي سيشارك بها في منافسات الأدوار الإقصائية بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وقد ضمت تلك القائمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى.

وجاء في أسماء اللاعبين المدرجة في القائمة لخوض الريدز تلك المنافسة، اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين، جناح ليفربول الذى اقترب من التعافى بعد الإصابة التي لحقت بركبته، خلال مشاركته أمام نادي روما الإيطالي، في منافسة الذهاب في نصف النهائي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ليفربول التي أرسلها إلى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا"، كلًا من: أليسون بيكر، سيمون مينيوليه، فيرجيل فان ديك، لوفرين، مورينو، روبرتسون، ماتيب، كى جانا هوفر، فابينيو، فينالدوم، نابى كيتا، شاكيرى، فيرمينو، ساديو مانى، محمد صلاح، ديفوك أوريجى، جيمس ميلنر، تشامبرلين، هندرسون، لالانا، ستوريدج.

يذكر أن قرعة دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، قد أوقعت ليفربول فى مواجهة بايرن ميونخ الألماني، الذي تقرر موعد لقائهما 19 فبراير الجاري، على ملعب أنفيلد لخوض مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس القادم على ملعب أليانز أرينا.

وقد شارك محمد صلاح فى 6 مباريات بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 3 أهداف.