شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتعادل في الشوط الاول والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى دورتموند الألماني بقياده لوسيان فارفي نظيره فيردر بريمن في اطار بطوله كأس المانيا في دور ١٦ . بدأ الشوط الاول بهجوم قوى من لوسيان و استطاع ميلوت ريشكا احراز هدف التقدم للوسيان في الدقيقه الخامسه من اسيست ماكس كروز. و قبل نهاية الشوط بدقائق استطاع رويس احراز هدف التعادل لدورتموند في الوقت بدل ضائع لينتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق .

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