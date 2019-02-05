شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار أكثر لاعبي البيج فايف مهارة في مباراة واحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أكثر لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى تحقيقا للمرواغات في مباراة واحدة.

ونجح نيمار في أكمال 14 مرواغة صحيحة مع باريس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي، ويليه الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الأسباني الذي نجح في القيام بـ13 مرواغة في مباراة البارسا ضد ليجانيس بالليجا.

ويلاحقهم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي بعدما نجح في تحقيق 12 مرواغة صحيحة مع البلوز في مباراة هدرسفيلد بالبريميرليج، متفوقا على أخيه تورجان هازارد لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بفارق مرواغة واحدة أمام شالكة بالبوندسليجا.

وجاء في المركز الأخير اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جوميز لاعب أتالانتا الإيطالي بعد قيامه بـ8 مرواغات صحيحة في مباراة ساسولو بالدوري الإيطالي.