شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إيمبولي يؤكد رفض إيمبولي اللعب في الصين والان مع التفاصيل
الخليج 365_
رفض الإيطالي"شيرو إيموبيلي" نجم لاتسيو الإيطالي،عرضًا مغريًا من الدوري الصيني خلال الميركاتو الشتوي الماضي بقيمة تصل ل60 مليون يورو.
وقال أليساندرو مودجي، وكيل أعمال المهاجم الإيطالي، أن إيمبولي يرفض فكرة مغادرة لاتسيو في الوقت الحالي رغم امتلاكه العديد من العروض من أوروبا وخارجها.
وكان إيموبيلي قد تحدث من قبل عن رغبته في مواصلة الرحلة مع نادي لاتسيو، الذي يقدم معه مستويات رائعة في الفترة الأخيرة.
وقال وكيله "إن إيموبيلي لم يفكر في الرحيل عن لاتسيو في الفترة الأخيرة، على الرغم من أنه لم يغلق الباب أمام هذا الأمر مستقبلًا"
وأختتم "لاتسيو أيضًا غير مستعد للإستغناء عن إيمبولي في الوقت الحالي، لذا غير مرجح أن يحدث انفصال بين الطرفيين".
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