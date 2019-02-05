شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: نريد إجابة على ما حدث في لقاء بيراميدز والداخلية والان مع التفاصيل
طلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، إجابة واضحة حول ما حدث في مباراة فريقه يوم أمس ضد الداخلية.
وشهدت مباراة بيراميدز والداخلية يوم أمس التي حسمها فريق بيراميدز بهدفين دون رد، دخول رجل أمن إلى أرض الملعب.
وكتب تركي آل الشيخ عبر صحفته الرسمية بـ"الفيسبوك": "نريد اجابة عن ماحدث البارحة في متش الداخلية ونزول رجل الامن بزي الرسمي وبسلاح لي أرض الملعب وماهي العقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم؟
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