ماندزوكيتش يرفض عرضا خياليا من الصين

رفض المهاجم الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الصيني للانضمام له خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت تقارير إيطالية أن ماندزوكيتش، رفض مزاملة أسطورة نابولي السابق هامشيك في فريق دالياني يفانج الصيني براتب مغري وصل ل 10 ملايين يورو.

وأفادت صحيفة "بانوراما" الإيطالية، أن ماريو فضل البقاء في صفوف "السيدة العجوز" واللعب في أعلي المستويات بدلا من جمع الأموال في الصين.

وأضافت الصحيفة أن النادي الصيني لم ييأس وسوف يتقدم بعرض أخر للاعب خاصة وأن فترة الإنتقالات في الصين تغلق أخر فبراير.

ويضم نادي دالياني يفانج بين صفوفه لاعب اتليتكو مدريد السابق"يانيك كاراسكو"، الذي كان هدفًا لعدة أندية أوروبية في الميركاتو الشتوي، أبرزها أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.