الخبير التحكيمي أحمد الشناوي: هدف إنبي الثاني ليس تسللًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن هدف إنبي الثاني في مرمى الأهلي صحيحًا، مشيرًا إلى أن قرار إلغائه يُعد خطأ.

وفاز الأهلي على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري.

وأضاف الشناوي، خلال تحليله الأداء التحكيمي في إستديو أون سبورت عقب المباراة ـ :"هذه الكرات تكون صعبة على الحكم ولكن وجهة نظري إن الهدف صحيحًا ولا يوجد هناك تسلل".

وكان حكم المباراة قد ألغى هدفًا للاعب إنبي رامي صبري في الدقيقة 91 من عمر المباراة بداع التسلل.