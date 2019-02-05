الأهلي: المركز الثاني لا يرضينا.. ونستعد للحرس بالاستشفاء فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد محمد يوسف المدرب العام في الجهاز الفني للنادي الأهلي أن الاستعداد للمواجهة التالية في بطولة الدوري الممتاز أمام الحرس ستكون بالاستشفاء فقط.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال يوسف:"ليس أمامنا سوى يومين فقط للاستعداد لمواجهة حرس الحدود، سنقوم بعمليات الاستشفاء فقط والتجهيز البدني قبل المباراة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن صدارة الزمالك الذي لعب مباراة واحدة أكثر من حامل اللقب، وذلك بعد الفوز على إنبي (2-1).

وأضاف يوسف:"نحن في مرحلة صعبة نسير خطوة بخطوة، تركيزنا الآن فقط أمام الحرس، نسعى للظهور بشكل جيد في مواجهة الجمعة، وبعدها نستعد لمواجهة سيمبا في دوري الأبطال".

وأنهى مدرب الأهلي قائلاً:"نبذل كل ما لدينا من مجهود للحصول على المركز الأول في الدوري، أما المركز الثاني فلن يكون مرضياً بالنسبة لنا".