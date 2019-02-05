محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أكد محمد يوسف المدرب العام في الجهاز الفني للنادي الأهلي أن الاستعداد للمواجهة التالية في بطولة الدوري الممتاز أمام الحرس ستكون بالاستشفاء فقط.
وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال يوسف:"ليس أمامنا سوى يومين فقط للاستعداد لمواجهة حرس الحدود، سنقوم بعمليات الاستشفاء فقط والتجهيز البدني قبل المباراة".
ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن صدارة الزمالك الذي لعب مباراة واحدة أكثر من حامل اللقب، وذلك بعد الفوز على إنبي (2-1).
وأضاف يوسف:"نحن في مرحلة صعبة نسير خطوة بخطوة، تركيزنا الآن فقط أمام الحرس، نسعى للظهور بشكل جيد في مواجهة الجمعة، وبعدها نستعد لمواجهة سيمبا في دوري الأبطال".
وأنهى مدرب الأهلي قائلاً:"نبذل كل ما لدينا من مجهود للحصول على المركز الأول في الدوري، أما المركز الثاني فلن يكون مرضياً بالنسبة لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: المركز الثاني لا يرضينا.. ونستعد للحرس بالاستشفاء فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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