تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الكلاسيكو

كتب: سارة جاب الله

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد علي ملعب " الكامب نو" مساء، غد، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وجاء التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو:

في حراسة المرمى : تير شتيجين.

في خط الدفاع : كلمينت

لونجليه ، جيرارد بيكيه ، جوردي ألبا ،سيرجي روبيرتو.

في خط الوسط : إيفان راكيتيتش ،سيرخيو بوسكيتس ، ارثور ميلو.

في خط الهجوم : فيليبي كوتينيو ، كارليس آلينيا ، لويس

سواريز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجة برشلونة في الكلاسيكو:

في حراسة المرمى : كيلور نافاس.

في خط الدفاع : رافائيل فاران ، سيرخيو راموس ، دانييل كارفاخال ، سيرجيو ريجيلون.

في خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش ، كارلوس كاسيميرو.

في خط الهجوم : فينيسيوس جونيور ، جاريث بيل ، كريم بنزيما.